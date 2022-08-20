طقس اليوم السبت 20 أغسطس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 25 الإسكندرية 32 26 وادى النطرون 35 25 طنطا 35 25 شبين الكوم 34 24 دمنهور 32 24 بلطيم 32 25 مطروح 31 24 السلوم 32 21 سيوة 39 22 بورسعيد 33 25 دمياط 31 25 الزقازيق 35 25 المنصورة 35 26 الإسماعيلية 36 24 السويس 35 24 العريش 33 24 رفح 32 23 رأس سدر 37 29 نخل 36 18 نويبع 37 27 طابا 35 26 كاترين 32 19 الطور 33 26 شرم الشيخ 38 29 الغردقة 37 28 مرسى علم 38 29 الفيوم 37 25 بنى سويف 37 25 المنيا 38 24 أسيوط 38 24 سوهاج 38 27 قنا 41 27 الأقصر 42 27 أسوان 42 29 إدفو 41 28 أبوسمبل 42 28 الوادى الجديد 43 25 شلاتين 39 27 أبو رماد 38 27 حلايب 35 28 رأس حدربة 34 27

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