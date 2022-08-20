الأوقاف تقرر تخصيص جوائز للأكثر مشاركة بمسابقة فرائض الإسلام

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الأوقاف تخصيص 6 جوائز للإجابات المجمعة على أسئلة مسابقة "فرائض الإسلام" جائزتان لكل فرع وقيمة كل جائزة 500 جنيه، علما بأن جوائز الإجابات المجمعة مفتوحة للجميع "من سبق له الفوز بجائزة يومية، ومن فاز فى الأكثر مشاركة، وغيرهم ممن سبق له المشاركة فى المسابقة أو لم يسبق".





جاء ذلك خلال بيان لوزارة الأوقاف، هنأت فيه الفائزين بالأكثر مشاركة فى المسابقة، وهم: الدكتور هشام عبد المبدى خلف حصاوى مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر من محافظة سوهاج، والواعظة أمينة رمضان عبد اللطيف العالم مهندسة زراعية وواعظة معتمدة بوزارة الأوقاف من محافظة المنوفية، وزينب محمد سالم العوضى ربة منزل من محافظة الشرقية، والطالبة أروى سعد قرنى جابر أبو حامد طالبة بالصف الثانى الابتدائى مدرسة قلها الابتدائية المشتركة بمركز إهناسيا من محافظة بنى سويف، والطالب بلال محمد محمود بسيونى طالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسة القومية بمحرم بك من محافظة الإسكندرية.

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