بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وطريقة تقديم شكوى

إذا كنت تريد الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة فنحن سوف نوضح لك الطريقة الصحيحة من أجل الدخول إلى الموقع، حيث عملت الوزارة على إنشاء موقع خاص بها وكل المطلوب منك هو القيام ببعض الإجراءات والخطوات البسيطة حتى تتمكن من الدخول والتسجيل بنجاح، فقط تابع قراءة هذا المقال لكي تفهم جيداً.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

عملت وزارة التضامن على مساعدة مواطنيها وتسهيل خطوات الاستعلام والشكاوى، وأوضحت أن الخطوات المطلوبة تكون:

في البداية عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن من خلال الرابط الخاص به.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة استعلام، وهي ستكون الاستعلام عن نتيجتك.

سيظهر لك خانة فارغة خاصة بالرقم القومي، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بك وتتأكد بعد ذلك من أنه صحيح.

قم بعد ذلك بالضغط على كلمة استعلام.

سوف تظهر لك النتيجة بعد ذلك، كما تستطيع معرفة هذه المعلومات:

المحافظة التي يقيم بها المتقدم.

الإدارة الاجتماعية التي ينتمي لها الشخص المتقدم.

ستظهر لك الوحدة الاجتماعية التي قمت بالتسجيل بها.

يظهر بعدها اسم المواطن بالإضافة إلى رقم بطاقة التكافل أو الكرامة القائم للاستعلام.

يتم كتابة نوع البطاقة إما أن تكون تكافل أو تكون كرامة

يظهر لك بعدها حالة البطاقة إما تكون إيقاف أو تجميد أو سار.

إذا كانت بطاقتك لازالت سارية سيتم كتابة المبلغ المالي الذي يكون مستحق على الشخص.

إذا كانت بطاقتك قد تم وقوفها أو تجميدها فستجد أن تم ذكر السبب.

تقديم الشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

إذا كنت تريد تقديم شكوى فيمكنك أن تقوم بهذه الخطوات:

قم بالضغط على كلمة تسجيل شكوى ثم أدخل البيانات المطلوبة.

يتم اختيار محفظتك ثم اختيار الإدارة التابعة لك ثم قسم الشرطة.

سيظهر لك بعدها مكانة لكتابة الشكوى.

بعد كتابة الشكوى قم بكتابة العنوان بالتفصيل ورقم التليفون الخاص بك.

كانت هذه كل الخطوات اللازمة من أجل التسجيل في بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وإذا كنت تريد أيضاً عمل شكوى فقد أوضحنا لك كل الخطوات المطلوبة للقيام بذلك بشكل صحيح، ونتمنى أن تكون استفدت من موضوعنا اليوم.