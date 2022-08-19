محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بقليوب وشبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة، عددا من المشروعات الخدمية وأعمال النظافة بمدن قليوب وشبرا الخيمة والخصوص، وذلك للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التواجد الميدانى وسطهم لحل مشاكلهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.





واستهل المحافظ الجولة، وفقا لبيان صادر عن المحافظة، بتفقد ميدان العاشر من رمضان بقليوب والتى قامت المحافظة بتطويره وتحويله إلى ميدان ذو طابع جمالى ومرورى منسق، حيث تم استغلال الجزيرة الوسطى لإقامة متنزه وحديقة متكاملة لتكون متنفسا لأهالى المدينة بالاضافة لتركيب البرجولات الخشبية، إضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا وعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة الإنارة، موجها باستمرار أعمال النظافة بالحديقة ورى الاشجار وإزالة الاشغالات الموجودة والاهتمام بنظافة مدخل المدينة وتقليم الأشجار والنخيل بشوارع المدينة، مؤكدا أنه سيتم افتتاحه رسميا بالعيد القومى للمحافظة خلال أغسطس الجارى.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير كوبرى أحمد عرابى فى المرحلة النهائية، حيث تم الانتهاء من رصف جميع المطالع والمنازل للكوبرى وتتم حاليا الانتهاء من أعمال دهانات الأسوار الحديدية والبلدورات، ومن المقرر أن يتم افتتاح الكوبرى رسميا فى العيد القومى للمحافظة، والتى بلغت تكلفته الاجمالية 40 مليون جنيه.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على بحى غرب شبرا الخيمة والتى تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه، وكذلك تفقد شارع 135، حيث تفقد أعمال النظافة التى تتم بالشارع، مشددا على الابلاغ عن أى شخص يقوم بالقاء القمامة على الطريق، وتحرير محاضر للمخالفين.

وتابع الهجان جولته بتفقد الأعمال الجارية بمحور الخصوص الجديد، والذى يربط محور الفريق العصار بالطريق الدائرى، مشددا على إزالة المخلفات والإشغالات بنطاق المحور الجديد والمتمثلة فى تراكمات القمامة وعدد من ساحات الانتظار غير المرخصة وعدد من الأكشاك.

واختتم المحافظ جولته بتفقد قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة على محور الخصوص الجديد عند منطقة العمارات السكنية، حيث وجه المحافظ رئيس الحى بعمل رفع مساحى لقطعة الارض لدراسة استغلالها فى مشروعات عامة.