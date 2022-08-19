جدة - نرمين السيد - ويؤدى 3794 طالبا وطالبة اختبارات الدور الثانى، منهم 2045 طالبا وطالبة علمى "علوم"، و219 طالبا علمى "رياضة"، و1530 طالبا وطالبة "أدبى" فى 12 لجنة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية. ويؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، غدًا السبت، وفقا للجدول المعلن مسبقًا. ووجه المحافظ بتعقيم اللجان وتطهيرها، وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وتوفير كل سبل الهدوء والأمن للطلاب، ومتابعة الامتحانات من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، داعيا الله أن يوفق الطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم كفر الشيخ تنهى استعداداتها لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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