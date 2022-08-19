وزير الزراعة يوافق على صرف وتمويل 40 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو ‏

ووجه وزير الزراعة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.
من ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن المشروع القومى للبتلو، يعمل على توفير المزيد من اللحوم الحمراء بالسوق المحلى، مع توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين دخول صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات فى قرى ومراكز مبادرة فخامة الرئيس "حياه كريمه" لتنمية الريف المصرى مع الحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار، كما تم إدراج كلا من العجلات العشار وتحت العشار المستوردة عالية الإنتاجية ضمن المشروع القومى للبتلو نظرا لتميزها وإنتاجها الوفير من اللحوم والألبان.
وأضاف أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة كان قد وافق على إلغاء شرط إلزام المستفيد من القرض بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة والاكتفاء بعمل معاينة ثلاثية تضم ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنه، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلى المصرى) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب للتربية والتسمين.
من ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع من فروع البنك الزراعى المصرى، أو البنك الأهلى المصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).
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