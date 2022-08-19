الأوقاف تقرر صرف مكافأة ألف جنيه لطفل متميز من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف مكافأة 1000 جنيه للطفل مصطفى حسن حواش من ذوى الهمم والقدرات العالية، بالصف الخامس الابتدائى من محافظة الجيزة.





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