أبو مازن يمنح السفير المصرى وساما تقديرا لجهوده

جدة - نرمين السيد - استقبل فخامة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الجمعة، السفير طارق طايل، رئيس بعثة مصر في رام الله لتوديعه بمناسبة انتهاء مهمته، حيث منح الرئيس الفلسطينى السفير المصري نجمة القدس من وسام القدس.





جاء ذلك فى إطار التقدير لدوره فى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين فلسطين ومصر، ولجهوده فى دعم الأشقاء الفلسطينيين ونصرة القضية العادلة للشعب الفلسطينى من أجل نيل حريته واستقلاله. من جانبه، أعرب السفير طايل عن اعتزازه وتقديره للفترة، التى قضاها فى خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على عمق الروابط التى تجمع الشعبين الفلسطينى والمصري، وأن مصر ستظل داعمة لصمود ولحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فى ذلك اقامة دولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة، متواصلة الأراضي، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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