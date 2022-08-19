التضامن فى أسبوع.. صرف تعويضات أسر كنيسة إمبابة وتوقيع مذكرات تفاهم

جدة - نرمين السيد - ورصدت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك" من خلال مقطع فيديو أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى: السبت 13 أغسطس - المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بهدف النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع. - برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية يختتم الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية بأربعة قضايا من برنامج وعى وهى: "2 كفاية، والتربية الإيجابية الأسرية، والكشف المبكر عن الإعاقة، وزواج الأطفال. - تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، الهلال الأحمر المصرى يرسل مساعدات عاجلة للشعب الفلسطينى الشقيق جراء العدوان الأخير الذى تعرض له قطاع غزة. الأحد 14 أغسطس - وزيرة التضامن الاجتماعى تزور مصابى حادث كنيسة أبو سيفين بمستشفى العجوزة وإمبابة العام للمساندة والدعم، وتوجه بسرعة صرف تعويضات الضحايا والمصابين. - تقرير إنجازات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال 7 أشهر الأولى من عام 2022 يفيد بتقديم خدمات علاجية إلى 87 ألف مريض إدمان جديد ومتابعة منهم 9،406 حالة بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات. - التضامن الاجتماعى تستعد لافتتاح أول مركز تصنيف نموذجى للأطفال كريمى النسب قبل كفالتهم من أسر بديلة، وذلك بالتعاون مع فلافيا شاو مدير مؤسسة فيس البلجيكية للأطفال. الاثنين 15 أغسطس - وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة فى محافظة الجيزة. - وتلتقى بمحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لاستعراض أهم إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأوجه التعاون بشأن إنشاء وتطوير حضانات للطفولة المبكرة ومركز تأهيل ذوى الإعاقة ووحدة لإنتاج وتغليف البلح. - بنك ناصر يشارك فى فعاليات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بمدينة العلمين للترويج لمنتجات المستفيدين من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة "مستورة" الموجهة للمرأة المصرية. - المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تنظم برنامج تدريبى لطلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وكلية العلوم جامعة حلوان حول الشق الجنائى الخاص بآليات كشف الجريمة والتزوير وإدمان المخدرات. الثلاثاء 16 أغسطس - القباج تشهد مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة كير مصر للتنمية وهيئة كير الدولية بمصر حول تطوير قدرات الجمعيات الأهلية والتمكين الاقتصادى الغذائى والبيئى وتعزيز آليات الحوكمة. - وتشهد توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى وجمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية لإقامة مشروع تدوير المخلفات الغذائية والزراعية لصناعة الأعلاف لتطوير الإنتاج الحيوانى. - وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لاستعراض مستجدات إنفاذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التى وجه بها السيد رئيس الجمهورية للأسر الأولى بالرعاية. - وزيرة التضامن تستقبل نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى للوزارة والتعاون بشأن مشروع " أحمس" للربط البينى لقواعد بيانات كافة الجهات والوزارات المعنية بالحماية الاجتماعية. الأربعاء 17 أغسطس - التضامن الاجتماعى تنظم اللقاء الأول لعلماء الدين الإسلامى والمسيحى من أجل توحيد رسائل الوعى المجتمعى وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وإعداد قيادات تساهم فى نشر رسائل برنامج وعى فى قرى حياة كريمة. - وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وزير التنمية الدولية الكندى ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى والعمل الأهلى فى مصر. - وتعلن عن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسى 2022/2023 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان. - التضامن الاجتماعى ومنظمة هانديكاب إنترناشيونال يعقدان دورة تدريبية متخصصة حول برنامج "بورتردج" الذى يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال ذوى الإعاقة فى مرحلة الطفولة المبكرة اعتبارا منتصف ديسمبر المقبل. - مشروع "مودة" ينفذ 7 تدريبات متخصصة بمحافظات سوهاج - القليوبية - السويس - كفر الشيخ أسيوط لعدد 594 من المخطوبين، ويواصل خطة التعميم النهائية بالجامعات المصرية. الخميس 18 أغسطس - وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتنسيق الجهود المشتركة بين الحكومة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى من أجل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. - وتعلن عن الانتهاء من صرف كافة التعويضات لأسر ضحايا ومصابى حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة فى محافظة الجيزة. - وتشارك فى الاجتماع العاشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ برئاسة دولة رئيس الوزراء لمتابعة جهود الوزارات فى التحضير للمؤتمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن فى أسبوع.. صرف تعويضات أسر كنيسة إمبابة وتوقيع مذكرات تفاهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.