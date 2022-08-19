إجراء 50 جراحة استئصال لوز ولحمية بمستشفى سمسطا ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الجمعة ، إجراء 50 جراحة استئصال "لوز ولحمية" للأطفال بمستشفى سمسطا المركزى، فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببنى سويف بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، وذلك تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق.





وذكرت المديرية- فى بيان اليوم- أن الجراحات أجراها الدكتور أحمد بغدادى أخصائى الأنف والأذن والحنجرة ووكيل مديرية الصحة، والدكتور عماد محمد نجيب أخصائى الأنف والأذن بالمستشفى، والدكتور إبرام مجدى أخصائى الأنف والأذن، والدكتور محمد إبراهيم أخصائى الأنف والأذن بمستشفى الفشن المركزى. بدوره.. وجه وكيل مديرية الصحة الشكر لفريق التمريض المساعد بالعمليات والأطباء القائمين بالجراحات، ومدير مستشفى سمسطا المركزى الدكتورة سحر يحيى، على ما بذلوه من جهد من أجل خدمة المرضى.

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