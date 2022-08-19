بيان مهم من التعليم العالى بشأن الجامعات الأهلية

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وقررت وزارة التعليم العالى بدء الدراسة داخل 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، بالإضافة لجامعتى النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكترونى.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالى بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومن منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام أبنائنا الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
وأعلنت الوزارة قبول الطلاب بكليات هذه الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها فى مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، وتقرر البدء فى هذه المرحلة فى الفترة من يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على العنوان التالى: www.tansik.egypt.gov.eg
وأشارت إلى أن الخطوات الواجب اتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال موقع التنسيق الإلكترونى:
1- يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالى: www.tansik.egypt.gov.eg
2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط على رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.
3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السرى لشهادة الثانوية العامة.
4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.
5- ولمزيد من المعلومات يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التى يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.
طرق التعرف على نتيجة الترشيح:
• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذى قام الطالب بتقديم رغباته عليه.
• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.
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