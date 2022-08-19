محافظ قنا: استرداد 23 ألف متر مبانى و70 فدان زراعة ضمن الموجة 20

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت فى إسترداد 23 ألف متر مبانى و70 فدان زراعة من أراضى الدولة وذلك خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة 20 لإزالة التعديات، والتى بدأت فى 13 أغسطس الجارى، حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.





وقال محافظ قنا، فى بيان اليوم، إن جميع مراكز المحافظ نفذت إزالات لحالات التعدى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضى المتعدى عليها من قبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها على أراضى أملاك الدولة بلغت 198 حالة، منها 151 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 23 ألفا و751 مترا، و47 حالة تعدى بالزراعة، بإجمالى مساحة 70 فدانا و12 قيراطا، مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية والأمنية والتنسيق فيما بينهم لاستعادة أراضى الدولة واسترداد حق الشعب. وأضاف الداودى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضى المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون فى حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

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