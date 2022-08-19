التعليم: لا صحة لما يتم تداوله من تصريحات منسوبة للوزير

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى من تصريحات منسوبة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب تلك الصفحات.





وناشدت الوزارة، فى بيان اليوم، وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فى نشر الأخبار، مشددة على أن المكتب الإعلامى للوزارة هو المنوط له بالتواصل مع وسائل الإعلام.

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