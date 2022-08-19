اختتام أعمال قافلة رئاسة الوزراء وجامعة طنطا بقنا بالكشف على 3801 مواطن

جدة - نرمين السيد - اختتمت أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها رئاسة مجلس الوزراء وجامعة طنطا بمحافظة قنا، اليوم الجمعة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وإشراف أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والتى اسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 3801 مواطن.





وأوضح الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا،فى بيان اليوم الجمعة ، أن القافلة تأتى استكمالا لخطة الجامعة بتنفيذ القوافل الطبية الموسعة بالمناطق النائية، وذلك فى ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها للمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للقرى الأكثر احتياجا طوال العام، مثنيا على دور الأطقم الطبية المشاركة بالقوافل، بمحافظات الوجه البحرى والوجه القبلى فى وقت واحد، دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، قدم الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر إلى الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ولجميع اعضاء الأطقم الطبية المشاركة من أعضاء هيئة التدريس بكليتى الطب وطب الأسنان لمشاركتهم على مدار خمسة أيام متوالية بالقافلة، موضحا أن عدد الأطباء المشاركين بلغ 33 طبيبا فى 14 تخصصا طبيا من بينها العيون، والجلدية، والقلب والأوعية الدموية، والأطفال، والمخ والأعصاب، والمسالك، والصدر، والعظام، والباطنة، والسكر والغدد الصماء، والجراحة العامة، والأنف والأذن، وأمراض النساء، والأسنان، والأطراف الصناعية، والقدم السكرى، حيث تم تقديم العلاج بالمجان لكافه المواطنين.

وبدوره، أكد الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت اقبالا كبيرا من الأهالى وقدمت الرعاية الطبية وقامت بإجراء 61 عملية جراحية فى مختلف التخصصات شملت 41 عملية قسطرة قلب، و9 عمليات جراحة عامة، و2 مسالك منظار كلى، و4 عمليات فى الأنف والأذن والحنجرة و5 عمليات نساء وتوليد.