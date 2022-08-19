الحصاد الأسبوعى للحكومة.. جولات مكوكية ولقاءات وقرارات مهمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بالموافقة على الطلب المقدم بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم (شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات) ش.م.م، بالموقع الكائن فى محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط على مساحة قدرها 922320 م2؛ وذلك لمزاولة نشاط عدد من الأنشطة المتمثلة فى تصميم وتمويل واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة حاويات بميناء دمياط.

جاء هذا بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستغلال بعض الأراضى المملوكة لها بمحافظات الدقهلية والغربية وبورسعيد والفيوم، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة فى الأرض، والبالغ عددها 16 قطعة، لتعظيم الجدوى الاقتصادية والإيرادات لدعم الهيئة، فضلا عن الموافقة على قيام محافظة جنوب سيناء بالتعاقد مع تحالف يضم شركتين، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات الصلبة، بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالنظر إلى أهمية المدينة وقيمتها السياحية، وكذا كونها مركزا لاستضافة المؤتمرات الدولية، وتتأهب حاليا لاستقبال مؤتمر المناخ (COP27، كما تمت الموافقة على ثلاثة مشروعات قرارات بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة، حيث ينص المشروع الأول على تخصيص مساحات بناحية مركز أطفيح فى محافظة الجيزة لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها فى تنفيذ عدد من المشروعات.

بينما ينص المشروع الثانى على تخصيص مساحة قدرها 5 أفدنة، ناحية محافظة بنى سويف لاستخدامها فى إقامة جبانات للمسلمين، ويتمثل المشروع الثالث فى تخصيص 55.83 فدان ناحية العين السخنة بمحافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة، والموقع بتاريخ 25/7/2022 بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يهدف المشروع إلى تطوير الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، وإعادة تأهيله من أجل زيادة السعة الإجمالية والسلامة بالخط الثانى كما يدعم المشروع استراتيجية الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة، بجانب الموافقة على ما عرضه وزير المالية، بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه.









وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث وجه بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين لتوطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلا عن اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى، وذلك بحضور وزيرى النقل، والتنمية المحلية، ونائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة إجراءات زيادة التعاون البحرى بين مصر ودولتى تونس والجزائر، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى، ومساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وفى السياق ذاته، أظهر التقرير أنه تم عقد اجتماع للاطمئنان على إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التى أقرها رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعى، كما شارك وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الرئيسية، وكذا موقف زراعة المحاصيل فى إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى اجتماع مع أعضاء وممثلى مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى؛ وذلك لتنسيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، كما ترأس الاجتماع الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة.

كما عقد اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التى تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، وذلك بحضور كل من القائم بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بجانب الاجتماع العاشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، لمتابعة جهود الوزارات فى التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ومحافظ جنوب سيناء.

وبشأن الأنشطة التى قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة جهود مختلف الجهات فى إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابى حادث كنيسة المنيرة، بمحافظة الجيزة، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم، مؤكدا وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا الذين وافتهم المنية فى إحدى دور العبادة، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان كما قام بالتوجه لزيارة مصابى حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالمستشفيات التى يتلقون خلالها العلاج، حيث أكد أن الحكومة تعمل على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، وذلك برفقة وزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى إجراء اتصال هاتفى بقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه فى ضحايا الحادث المؤلم، الذى وقع بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازى الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم، ولأهالى الضحايا فى هذا الحادث الأليم، الذى أحزننا جميعا، فضلا عن تفقد كنيسة الشهيد "أبى سيفين" فى منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على تطورات موقف الحريق الذى وقع بالكنيسة، حيث وجه بسرعة صرف التعويضات بشكل فورى، بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و20 ألف جنيه كحد أقصى لكل مصاب، وذلك برفقة وزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.

وتضمنت الأنشطة أيضا كما جاء بالتقرير، الإدلاء بتصريحات تليفزيونية من مستشفى العجوزة عقب تفقد موقع حادث كنيسة الشهيد "أبى سيفين" بمحافظة الجيزة وزيارة عدد من المصابين بالمستشفيات التى يتلقون الرعاية الطبية بها، حيث قال: "كل الدعم لأسر الضحايا، وكذا المصابين.. ولن نترككم إلا وأنتم بصحة وعافية"، بجانب زيارة إلى محافظة الاسكندرية استهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، يرافقه محافظ الاسكندرية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائبا المحافظ، ورئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، كما توجه إلى ميناء الدخيلة لتفقد سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالميناء، يرافقه وزيرا المالية، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ونائبا المحافظ، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، ورئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية، فى حين تفقد ومرافقوه مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال زيارته لميناء الدخيلة بالاسكندرية، حيث يضم المبنى 29 معملا تغطى كافة مجالات الفحص التقليدية وعددا من المجالات الجديدة والتى تتواجد لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط، وكذلك تفقد سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بميناء الإسكندرية، ومتابعة تطبيق المنظومة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، وذلك برفقة وزيرى المالية، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ونائبى المحافظ، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس هيئة ميناء الاسكندرية، ورئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية، وكذلك تفقد ومرافقوه عددا من مواقع العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها بميناء الإسكندرية، حيث أكد أن المشروعات التى تشهدها الموانئ المصرية تدعم خطة الدولة نحو الارتقاء بدور الموانئ وتعزيز إمكاناتها لدفع حركة الصادرات المصرية، كما تفقد مشروع تطوير حلقة السمك بمدينة الإسكندرية، حيث أكد أن المشروع يقوم على زيادة العائد الاقتصادى لحلقة السمك وتطويرها مع الحفاظ على القيمة التراثية لمبانيها، وذلك برفقة وزيرى المالية، والنقل، ومحافظ الاسكندرية، ونائبى المحافظ.

بالإضافة إلى متابعة ومرافقوه، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، فضلا عن تفقد مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية "مبنى محكمة أحمد عرابى التاريخى"، بعد خضوعه لعملية ترميم شاملة، حيث أشاد بجودة الأعمال المنفذة، مؤكدا أن مقارنة صورة المبنى عام 1884 و2022 تظهر مدى دقة عملية الترميم الفنى الرائع التى حافظت على معالم المبنى العريق، وذلك برفقة وزراء المالية، والعدل، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ونائبى المحافظ، وعدد من قيادات وزارة العدل، وكذلك الإدلاء بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته إلى محافظة الاسكندرية، أكد خلالها أن ما تحقق فى الموانئ المصرية يمثل بكل المقاييس نقلة نوعية تلبى متطلبات المستقبل.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة إجراءات التوسع فى إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، إلى جانب لقاء مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة آخر التطورات فى ملفات عمل الهيئة، حيث أكد أن القطاع المالى غير المصرفى يلعب دورا محوريا فى دعم نمو الاقتصاد المصرى، فضلا عن لقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، بعد بضع ساعات من تكليفه من رئيس الجمهورية، بتولى هذا المنصب، حيث أكد استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزى خلال المرحلة المقبلة.