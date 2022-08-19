جامعة العريش: لجنة لمساعدة الطلاب فى تنسيق المرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وفى هذا السياق، أعلن رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، تشكيل لجنة من مركز تطوير التعليم؛ لتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق والقبول بالجامعات واختيار الرغبات للطلاب برعايته وتحت إشراف الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك عقب بدء المرحلة الثانية من التنسيق، والتى تستمر حتى يوم الاثنين المقبل بحد أدنى 60% فأكثر للشعبة العلمية، و58.05% للشعبة الأدبية.

وقال رئيس الجامعة - فى بيان اليوم الجمعة - إن كليات جامعة العريش المتاحة بالمرحلة الثانية هى: التربية "ولها ثلاثة طوابع تنسيق كلية التربية، كلية التربية الرياضة، وكلية التربية طفولة"، العلوم الزراعية البيئية، العلوم، الآداب، الاقتصاد المنزلى، التجارة، الاستزراع المائى والمصايد البحرية، الطب البيطرى، وكلية الحاسبات والمعلومات.

وأوضح أن جامعة العريش تتمتع بوجود عدد من البرامج المتميزة بكلياتها منها: برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحرى، وبرنامج تكنولوجيا المصايد البحرية بكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية، والذى يهدف إلى تخريج خريج قادرا على قيادة سفن الصيد، مع تدريب الطلاب على تكنولوجيا الاستزراع البحرى والتصنيع، بجانب برنامج التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلى لتخريج كوادر فنية مدربة على الاستفادة من استخدام ثروة النباتات الطبية التى تتمتع سيناء منها بمساحات كبيرة، وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب لتخريج كوادر فنية قادرة على التعامل مع البيئة الصحراوية.