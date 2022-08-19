أسامة الأزهرى: حسن البنا خرج علينا بفكر تكفيرى دمر الدنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن حسن البنا خرج على الناس بأفكار تكفيرية دمرت الدنيا وأثارت الأعاصير، ولو خرج عليهم بمنهج علمى نزيه ورصين ومطابق لأصول الشريعة لأصبح فوق الرؤوس.





وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الحق المبين"، الذى يعرض على فضائية dmc، اليوم الجمعة، أن الشرع الشريف جاء فى المقام الأول للهداية، وحريص على تقريب معانى الهداية للناس، وحذر الأزهرى من العقل الذى يريد إقامة أحكام الكفر، والتفتيش عن الناس، والانشغال بتطبيق أحكام التكفير، مشيرًا إلى أن العقل المسلم المستنير منصرف عن فكرة التكفير ونافر منها ويبحث عن المخارج والمحامل العلمية التى تجعله قريبا من الهداية. وذكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أن العقل "السقيم" يظهر ويُمثل خطرًا داخل المجتمع كلما غاب المنهج العلمى، مؤكدًا أن المنهج العلمى يساعد على فهم الوحى الشريف، ومناهج العلوم، وإدراك الواقع والإلمام به يؤدى إلى الأمان، والإبداع، والإنسانية، وانتشار مدارس العلم، ولم شمل الناس وليس إلى الاقتتال فيما بينهم، فالمنهج العلمى حيث وُجد تهدأُ به النفس فتًرحم وتُكرم.

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