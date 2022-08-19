تنفيذ حملات بيئية مكبرة وإزالة تعديات بمدينة الأقصر

جدة - نرمين السيد - نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة الدكتور على الشرابى رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة تحت إشراف اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بنطاق حى شرق مدينة الأقصر فى إطار تكليفات المحافظ مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حسم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين، والتى أسفرت عن تنفيذ حالتين إزالة فى المهد، بإجمالى مساحة 470 مترا.





وذكرت المحافظة، فى بيان اليوم الجمعة ، أن الحالة الأولى عبارة عن سور مبنى من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بدون ترخيص من السلطة المختصة بمساحة 350 مترا، والحالة الثانية عبارة عن أعمدة أول علوى بدون ترخيص من السلطة المختصة بمساحة 120 مترا، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما قام مجلس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدى بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصرى والتعديات العشوائية بشوارع، نطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وإدارة الصحة والسلامة المهنية استهدفت منطقة شارع نادى المدينة المنورة والشوارع المحيطة، والتى اسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر بيئية، وعدد 34 مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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