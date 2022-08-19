إصابة عبد الله مشرف بجلطة فى ذراعه اليسرى ودخوله العناية المركزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أغسطس 2022 05:28 مساءً - تعرض الفنان عبد الله مشرف لأزمة صحية، منذ يومين دخل على إثرها أحد المستشفيات بعد إصابته بجلطة فى ذراعه اليسرى ويتواجد حاليا داخل العناية المركزة.

الفنان عبد الله مشرف، من مواليد عام 1942، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بعد رسوبه فى الثانوية العامة مرتين وفى الثالثة حصل على 50% ولم يستطع الالتحاق بأى من الكليات، وتخرج من المعهد عام 1968، والتحق فور تخرجه في مسرح الطليعة، كما عمل مع الفنان محمد صبحى في فرقته المسرحية.

يعتبر عبد الله مشرف، المسرح هو عشقه الأول، فبعد مشاركاته بأدوار صغيرة على مسارح الدولة، كانت انطلاقته الحقيقية مع مسرح الفنان محمد صبحي، حيث شارك معه في عدد كبير من المسرحيات منها: "تخاريف"، "وجهة نظر"، "لعبة الست"، ويعتبر دوره في مسلسل "يوميات ونيس" الأشهر في مشواره الفني.

شارك عبد الله مشرف في العديد من الأفلام خلال مشواره أبرزها "الأبلة طمطم، شنطة حمزة، الباب يفوت أمل، سطو مثلث، كابتن مصر، صنع في مصر، واحد صعيدى، سمير أبو النيل، تتح، كلبى دليلى، جدو حبيبى، عمرو وسلمى 3، فاصل ونعود، الثلاثة يشتغلونها، اللمبى 8 جيجا، عسل اسود، كتيبة الإعدام، الهروب، كابتن هيما، جعلتنى مجرماً" وعدد كبير من الأفلام.

أما المسلسلات التي شارك فيها عبد الله مشرف أبرزها "لمعى القط، الكيف، صد رد، بين السرايات، لهفة، فيفا اطاطا، الزناتى مجاهد، نونة المأذونة، مكتوب على الجبين، الحارة، اللص والكتاب، زهرة وأزواجها الخمسة، يوميات ونيس، تامر وشوقية، فارس بلا جواد، زيزينيا، حصاد الشر، أنا مش أنا، حافة الهاوية، أماكن في القلب، وغيرها.