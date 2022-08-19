بعد هدايا جماهير ليفربول.. محمد صلاح «صاحب السعادة» (شاهد)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أغسطس 2022 05:28 مساءً - أصبح الفرعون المصري محمد صلاح صاحب السعادة وأيقونة الفرحة داخل مدينة ليفربول سواء في الملعب أو خارجها ، بعد أن شارك النجم المصرى فى زيارة مجموعة مع نجوم الفريق لتوزيع الهدايا على مشجعى الريدز فى منازلهم بطريقة مفاجئة من خلال طرق أبوابهم.

واهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات النجم المصري وتداولها روادها بصورة كبيرة وأطلقوا على صلاح " وزير السعادة " على ساحات السوشيال ميديا.

ونشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أمس، فيديو وصور للنجم المصرى محمد صلاح رفقة زميله اليونانى كوستاس تسيميكاس خلال زيارتهم المفاجئة لأحد المنازل، من أجل توزيع الهدايا.

وخلال زيارة محمد صلاح، وبعد طرق تسيميكاس باب المنزل، قامت سيدة عجوز بفتح الباب، وتفاجئت بوجود النجم المصرى محمد صلاح، والذى كان يحمل حقيبة مليئة بالهدايا.

يعد النجم المصرى محمد صلاح أبرز نجوم الجيل الحالي والأكثر تسجيلا للأهداف في كلاسيكو الكرة الإنجليزية بين ليفربول ومانشستر يونايتد حيث خاض 10 مباريات سجل خلالها 9 أهداف، وجاءت أرقام الملك المصرى أمام الشياطين .

ونشر حساب ليفربول على توتير أهداف صلاح الثلاثة الهاتريك الموسم الماضى في مرمى مانشستر يونايتد وعلى ملعبهم معلقا عليه :"ثلاثية في أولد ترافورد الموسم الماضي محمد صلاح، قدمه سحرية لا تخطئ المرمى ، هاتريك أسطوري من الملك المصري محمد صلاح في أولدترفورد".

ويسعى محمد صلاح ورفاقه إلى تحقيق أول انتصار فى النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي بعد التعادل أمام فولهام وكريستال بالاس في الجولتين الماضيتين، ونفس الحال ينطبق على مانشستر يونايتد،بالخسارة أمام برايتون في الجولة الأولى، وتكرار النتيجة ذاتها أمام برنتفورد.