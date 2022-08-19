محافظ أسوان: طرح كراسات الشروط للورش الحرفية بنصر النوبة الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، عن بدء طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بداية من الثلاثاء المقبل، بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن طرح مجمعات صناعية بعدد من المحافظات الأخرى، وذلك بالمركز التكنولوجى للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.





جاء ذلك أثناء عرض حازم عنانى مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية - خلال اجتماع عقد اليوم - لآلية طرح كراسات الشروط وخطوت تخصيص الوحدات والورش الحرفية والصناعية بما يحقق العدالة والنزاهة والشفافية الكاملة، حيث سيتم الإعلان عنها فى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ضمن تجمعات صناعية بعدد من المحافظات الأخرى.

وأكد محافظ أسوان أن المجمع الصناعى بالجنينة والشباك يعد قاعدة صناعية وحرفية ستعمل على استثمار المزايا النسبية بأنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، والكيماوية، والهندسية، والتعدينية، وهو الذى يأتى متواكبا مع ما تسعى إليه الحكومة حاليا لمواجهة مشكلة البطالة بخلق فرص عمل حقيقية لهم.

وطالب المحافظ بتقديم كافة أوجه التسهيلات الإدارية والبعد عن الإجراءات الروتينية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وخاصة فى ظل قيام المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية وندوات التوعية لرواد الأعمال من شباب نصر النوبة لتجهيزهم، مما يتيح المزيد من فرص العمل واستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم وقدراتهم الكامنة.

وفى سياق آخر، أناب محافظ أسوان أشرف عطية، السكرتير العام الدكتور محمد أبو غنيمة، لافتتاح مسجد "الشباب" بنجع الشيخ على شرق بقرية "أبو الريش قبلى" بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة وصلت لنحو مليون جنيه بالجهود الذاتية، وعلى مساحة 150 م2.

وشهد افتتاح المسجد فضيلة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وسيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بجانب القيادات الدينية والنقابية والتنفيذية والشعبية، فيما ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بعنوان "الآيات الكونية فى القرآن الكريم".