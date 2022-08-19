الكشف على 988 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية البوصة فى قنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز نجع حمادى، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 988 حالة.





وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم الجمعة، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة ونجحت فى توقيع الكشف الطبى على 320 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 229 حالة طب أطفال، 167 حالة جراحة عامة، 153 حالة أمراض باطنية، 86 حالة أمراض نساء وتوليد، 33 حالة تنظيم أسرة. ومن جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 102 حالة، موضحا أنه بجانب توقيع الكشف الطبى والفحوصات المعملية والعلاج والإحالة المجانية، تم عقد ندوتين توعية للمواطنين حضرهما 116 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

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