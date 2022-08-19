البابا تواضروس يستقبل أسر ضحايا حادث كنيسة إمبابة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقدم لهم قداسته التعزية، قائلا: أنا متألم معكم وكل الآباء كذلك والكنيسة ومصر كلها، أشعر بأوجاعكم ونحن موجوعون مثلكم، ولكن ما يعزينا أن أرواح من انتقلوا تسكن حاليا فى السماء، وكلما نشتاق إليهم نرفع أعيننا نحو السماء، وهو ما يجعل أعيننا متجهة دوما نحو السماء.

وقرأ قداسته جزءا من الأصحاح الحادى والعشرين من سفر الرؤيا والذى يرد فيه وصف للسماء، وركز على الآية: "وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فى ما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فى ما بعد" (رؤ 21: 5).

وأشار إلى أن هذا ما يعزينا أن يد الله ستمسح كل دمعة من العيون وستزيل الألم والحزن، وأكد أن السماء لا يوجد فيها سوى الفرح والسلام.

وألمح إلى أن الأحباء الراحلين، انتقلوا فى لحظات مقدسة، وهم يصلون القداس وهم صائمون ومستعدون، ووصف قداسته المشهد برحلة انطلقت إلى السماء وفى مقدمتها الأب الكاهن المتنيح (القمص عبد المسيح بخيت).

وقال قداسته: كان الآباء الشيوخ فى الدير يعلموننا هذه الطلبة: "يارب أعطينى النهاية الصالحة" وطلب من الحضور أن يرددوا هذه الطلبة معه عدة مرات. كما طلب أيضا ترديد كلمات مزمور 23: "إذا سرت فى وادى ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معى" (مز 23: 4)، وكذلك الآية: "ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله" (رو 8: 28) ورددها الحضور أيضا مع قداسته.

وطلب منهم أن يعلموا هذه الطلبات والآيات لأولادهم لتكون بمثابة مبادئ يواجهون بها الضيقات.

ثم استمع قداسته لبعض الأسئلة والآراء من الحضور الذين عبر بعضهم عن مشاعرهم المتألمة، والبعض الآخر عن تعزيات شعروا بها وساندتهم فى هذه المحنة وشجعهم قداسة البابا باهتمام، مؤكدا أنه رغم المرارة الشديدة التى نشعر بها إلا أن ما حدث سيكون له بركات كثيرة.

وطلب الحاضرون أن يتوفر لهم مكان ملائم يقيمون فيه كنيسة أكبر من حيث المساحة لتستوعب الأعداد الكبيرة التى تسكن فى المنطقة مع احتفاظهم بالكنيسة الحالية التى صارت تحمل لهم ذكريات لا تنسى.

ومن جهته قدم نيافة الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة، الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بأبنائه ومتابعته لكافة الأمور منذ اللحظة الأولى عقب وقوع الحادث، وحرصه على لقاء أعضاء الأسر.

حضر اللقاء إلى جانب نيافة الأنبا يوحنا، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.