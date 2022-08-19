أسامة الأزهرى يستعرض ملامج الموسم الجديد من «الحق المبين» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الحق المبين"، الذى يعرض على فضائية dmc، اليوم الجمعة،، أن الموسم الثانى من البرنامج ليس محاكمة أشخاص، وإنما جاء لمناقشة عدد كبير من القضايا التى أثارها الفكر الإخوانى والسلفى وتيارات التطرف داخل المجتمع.

وأشار إلى أنه مازال هناك ارتباكا هائلا وعدوانا كبيرا على النصوص الشريفة ومنهجية الفهم، فنحن لم نتعرض لدور المنامات والرؤى فى صناعة تلك التيارات، وأوضح أن هذه التيارات قامت عبر التاريخ فى توظيف الرؤى والمنامات وضرب لنا مثلًا أن هذه التيارات أشاعوا فى العقود الماضية بظهور النبىﷺ.

كما أنهم أنكروا الرؤى والمنامات على غيرهم، فلو أن حسن البنا خرج على الناس بمنهج علمى نزيه ورصين ومطابق لأصول الشريعة لأصبح فوق الرؤوس، لكنه تبنى فكر التكفير وخرج على الناس بأعمال حركية أثارت الأعاصير ودمر الدنيا.

وأشار إلى أن الموسم الثانى من البرنامج سيناقش العديد من القضايا أبرزها "الإلحاد"، والرؤى والمنامات وفكرة التمكين، والخلافة، والسرقات العلمية.