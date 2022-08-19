مصرع زوجين سقطا فى حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل غرفة نومهما بالصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أغسطس 2022 04:27 مساءً - فقد عامل وزوجته حياتهما، خلال التنقيب عن الآثار في منطقة الصف، حيث سقطا في حفرة مما أسفر عن مصرعهما في الحال، وتم انتشال جثتيهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل، أفاد فيه بعثوره على والديه مفارقين الحياة داخل حفرة بمنزلهما في الصف، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات والمعاينة، أن عامل وزوجته سقطا في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل غرفة نومهما، مما أسفر عن مصرعهما في الحال، وعثر على أدوات تستخدم في التنقيب والحفر.

تم انتشال الجثتين، والتحفظ على المنزل الذي شهد عملية التنقيب، وتعيين حراسة مشددة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.