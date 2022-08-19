نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابى حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوى

جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة للمصابين نتيجة حادث تصادم اتوبيس، قادم من محافظة الأقصر باتجاه القاهرة، بسيارة نقل ثقيل، بالقرب من بوابة الرسوم بالطريق الصحراوى الشرقى، بنطاق محافظة المنيا.





وأسفر الحادث عن وفاة 6 مواطنين، وإصابة 22 آخرين، وتم نقل المصابين لتلقى الرعاية الطبية بمستشفى المنيا العام، ومستشفى سمالوط النموذجى.وتم خروج 19 حالة عقب تحسن حالتهم الصحية وجار تقديم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة لثلاثة آخرين.

وزار نائب المحافظ، المصابين بمستشفى سمالوط النموذجى، ومستشفى المنيا العام بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واطمئن نائب المحافظ على تلقى المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، موجها بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى. ونقل النائب، خالص تعازى محافظ المنيا لأسر الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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