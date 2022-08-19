موعد بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أنه تقرر بدء تسجيل الرغبات إلكترونيا للطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الأول فى الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (علمى - أدبى - الشعبة الإسلامية) بجامعة الأزهر يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة 5 أيام.





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