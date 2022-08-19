وزير الرى يوجه بتشكيل لجنة لرصد مشاكل ترعة الفليفلة المستجدة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وكانت ترعة الفليفلة قد سبق تأهيل جزء منها وجارى العمل فى الجزء الآخر، ولكن تم رصد بعض المشاكل فى التنفيذ حيث تم تخفيض منسوب القاع بقيمة 125 سم، الأمر الذى قد يؤثر سلبا على مآخذ المساقى والأفمام الواقعة على الترعة.

ووجه الدكتور سويلم بتشكيل لجنة من التفتيش الفنى بالوزارة ومعهدى بحوث الإنشاءات والهيدروليكا وقطاع التوسع الأفقى والمشروعات لعمل تقرير شامل عن الترعة والمآخذ والأفمام الواقعة عليها وعرض مقترحات لحل المشكلة خلال 10 أيام من تاريخه.

كما تفقد الدكتور سويلم موقع كوبرى قرية العزيزية والذى إنهار يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 لسوء حالته الإنشائية، والكوبرى يقع على ترعة بحر مويس بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وهو منشأ فى عام 1924.

ووجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية بمخاطبة مسؤولى وزارة الآثار لبيان موقف الكوبرى بشكل عاجل، مع القيام بالتوازى بالسير فى إجراءات تصميم وطرح الكوبرى الجديد مع دراسة مدى إمكانية المحافظة على الطابع التاريخى للكوبرى، أخذا فى الاعتبار الالتزام بالقواعد المنظمة لتحديد نوع الكوبرى كوبرى مشاه أم كوبرى سيارات.