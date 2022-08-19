تعديل استراتيجيات.. وزير التعليم يتحدث عن النظام الجديد واستمراره

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، لن ينطلق قبل حسم جميع التفاصيل المتعلقة بالمناهج والمقررات الدراسية ومنظومة الامتحانات.





وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أن تطوير التعليم مشروع دولة وليس مشروع وزير، لكن لا بأس من مراجعة وتعديل بعض الاستراتيجيات التى كانت متبعة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق استبيان لاستطلاع آراء أولياء الأمور حول نظام التعليم فى مختلف المراحل.

وقال إن الهدف من إطلاق نظام التعليم الجديد 2.0، إعداد طالب قادر على التفكير الناقد، ومؤهل للتعامل مع معطيات العصر، وقادر على الاندماج بسوق العمل وفق مهارات القرن الـ21.

وفيما يتعلق بالثانوية العامة، فقال الوزير إن تطوير هذه المرحلة يتمثل فى تغيير فى منظومة الامتحان، والتحول بنظام التقييم من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتحليل، مشيرا إلى أن جهاز "التابلت" مهم جدا لإتاحة مصادر المعرفة المتنوعة للطلاب.

ولفت الوزير إلى أنه خلال العام الدراسى المقبل، سيتم تدريب الطلاب على استخدام أجهزة "التابلت" من خلال إجراء 6 اختبارات إلكترونية بصورة شهرية خلال الفصلين الدراسيين الأول والثانى.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتخذ قرارا بتأجيل موعد بدء العام الدراسى الجديد 2022-2023، إلى 1 أكتوبر 2022، بدلا من 24 سبتمبر كما كان مقررا من قبل، مشيرا إلى أن هذا يتسق مع موعد بدء الدراسة بوزارة التعليم العالى والقطاع الأزهرى، وحتى لا يتم تشتيت شمل الأسر، فى حالة رغبتهم فى الاستمتاع بالإجازة.

كما قرر الوزير بدء الدراسة بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022.