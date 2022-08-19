طب الأقصر إنجاز فى «طيبة الجديدة».. (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن كلية الطب بجامعة الأقصر. ويشتمل مبنى كلية طب الأقصر على معامل اختبارات إلكترونية، واستراحات للطلاب مع تخصيص سيارتى إسعاف بفناء الكلية.

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