جامعة المنصورة الجديدة تعلن نظام المنح للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الجامعة، وفقا لبيان صحفى، أن نظام المنح الدراسية جاء على النحو التالى:

أولًا: منح التفوق للطلبة المقبولين بالجامعة خلال عامهم الدراسى الأول:

يحصل الطلاب الثلاثمائة الأوائل لكل من شُعب الثانوية العامة على منحة كاملة.

يحصل طلاب شعبة العلوم الحاصلون على مجموع أعلى من 92% على تخفيض 50% ويحصل طلاب شعبة الرياضيات الحاصلين على 90% فأكثر بنسبة 50%، ويحصل طلاب شعبة الأدبى الحاصلين على 85% فأكثر على تخفيض 50%.

حصول الطلاب الأوائل بكل برنامج فى برامج الجامعة فى (الهندسة وعلوم هندسة الحاسب والعلوم) على منحة دراسية واحدة لطلاب مدارس المُتفوقين STEM.

الطلاب المستجدون الملتحقون بكليات (المعاملات القانونية الدولية - الأعمال - علوم وهندسة الحاسب – العلوم)، يحصل الطالب الأول على تخفيض 50% ويحصل الطالب الثانى على تخفيض 25% ويحصل الطالب الثالث على تخفيض 10%، بشرط ألا يقل عدد الطلاب المُلتحقين بالكلية عن 50 طالب.

الطالب الذى يتوفى عائله أثناء الدراسة، يتم بحث حالته وفقًا لدخل الأسرة.

ثانيًا: منح التفوق الرياضى فى العام التالى للتفوق:

الطالب الحاصل على ميدالية فى المسابقات الدولية يحصل على خصم طبقًا لما يلى:

(ذهبية 100% فضية 50% برونزية 25%).

الطالب الحاصل على ميدالية فى المسابقات العربية والإفريقية يحصل على خصم طبقًا لما يلى: (ميدالية ذهبية 50% ميدالية فضية 25% برونزية 10%).

يُمنح أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وشهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية، تخفيض بنسبة 50% من قيمه المصروفات الدراسية"

يُمنح الأقارب من الدرجة الثانية "الأخوة"، تخفيض بنسبة 10% للطالب الذى يلتحق وأخوه لا يزال طالب فى الجامعة أو تخرج منها".

ثالثًا: منح التفوق فى الأعوام التالية:

الطالب الحاصل على 3.65 فى المعدل التراكمى يحصل على ربع منحة.

الطالب الحاصل على 3.85 فى المعدل التراكمى يحصل على نصف منحة.

الطالب الحاصل على 4 فى المعدل التراكمى يحصل على منحة كاملة.

وهذه القواعد التوصيات عُرضة لبعض التعديلات، وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس أمناء الجامعة.

وعلى جانب آخر، تقدم الجامعة 7 منح دراسية مُمولة بالكامل بالمناصفة بين الجامعة وصندوق رعاية المُبتكرين والمُبدعين بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى البرامج التالية:

برنامج علوم الذكاء الاصطناعى.

برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية.

علوم الحاسب (تحليلات البيانات الكبيرة - رؤية الكمبيوتر - هندسة البرمجيات).

برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

برنامج الكيمياء الصناعية.

هندسة الحاسب بمساراته المختلفة.

برنامج الميكاترونكس.