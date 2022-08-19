جامعة المنصورة الجديدة تعلن نظام المنح للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الجامعة، وفقا لبيان صحفى، أن نظام المنح الدراسية جاء على النحو التالى:
أولًا: منح التفوق للطلبة المقبولين بالجامعة خلال عامهم الدراسى الأول:
يحصل الطلاب الثلاثمائة الأوائل لكل من شُعب الثانوية العامة على منحة كاملة.
يحصل طلاب شعبة العلوم الحاصلون على مجموع أعلى من 92% على تخفيض 50% ويحصل طلاب شعبة الرياضيات الحاصلين على 90% فأكثر بنسبة 50%، ويحصل طلاب شعبة الأدبى الحاصلين على 85% فأكثر على تخفيض 50%.
حصول الطلاب الأوائل بكل برنامج فى برامج الجامعة فى (الهندسة وعلوم هندسة الحاسب والعلوم) على منحة دراسية واحدة لطلاب مدارس المُتفوقين STEM.
الطلاب المستجدون الملتحقون بكليات (المعاملات القانونية الدولية - الأعمال - علوم وهندسة الحاسب – العلوم)، يحصل الطالب الأول على تخفيض 50% ويحصل الطالب الثانى على تخفيض 25% ويحصل الطالب الثالث على تخفيض 10%، بشرط ألا يقل عدد الطلاب المُلتحقين بالكلية عن 50 طالب.
الطالب الذى يتوفى عائله أثناء الدراسة، يتم بحث حالته وفقًا لدخل الأسرة.
ثانيًا: منح التفوق الرياضى فى العام التالى للتفوق:
الطالب الحاصل على ميدالية فى المسابقات الدولية يحصل على خصم طبقًا لما يلى:
(ذهبية 100% فضية 50% برونزية 25%).
الطالب الحاصل على ميدالية فى المسابقات العربية والإفريقية يحصل على خصم طبقًا لما يلى: (ميدالية ذهبية 50% ميدالية فضية 25% برونزية 10%).
يُمنح أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وشهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية، تخفيض بنسبة 50% من قيمه المصروفات الدراسية"
يُمنح الأقارب من الدرجة الثانية "الأخوة"، تخفيض بنسبة 10% للطالب الذى يلتحق وأخوه لا يزال طالب فى الجامعة أو تخرج منها".
ثالثًا: منح التفوق فى الأعوام التالية:
الطالب الحاصل على 3.65 فى المعدل التراكمى يحصل على ربع منحة.
الطالب الحاصل على 3.85 فى المعدل التراكمى يحصل على نصف منحة.
الطالب الحاصل على 4 فى المعدل التراكمى يحصل على منحة كاملة.
وهذه القواعد التوصيات عُرضة لبعض التعديلات، وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس أمناء الجامعة.
وعلى جانب آخر، تقدم الجامعة 7 منح دراسية مُمولة بالكامل بالمناصفة بين الجامعة وصندوق رعاية المُبتكرين والمُبدعين بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى البرامج التالية:
برنامج علوم الذكاء الاصطناعى.
برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية.
علوم الحاسب (تحليلات البيانات الكبيرة - رؤية الكمبيوتر - هندسة البرمجيات).
برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.
برنامج الكيمياء الصناعية.
هندسة الحاسب بمساراته المختلفة.
برنامج الميكاترونكس.
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