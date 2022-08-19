وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم استقطاع حارة مرورية بعرض (3 متر) بجانب الجزيرة الوسطى بطريق المنصورية بعد منزل كوبرى مشعل المستحدث بمسافة مايقرب من (20 مترا) ويبلغ طـول الأعمـال مـا يقرب من ( 50 مترا) على أن تكون الأعمـال لمدة أسبوعين بدايـة مـن اليوم الجمعة الموافق 19 / 8 / 2022 وحتى صبـاح يـوم الجمعة الموافق 2 / 9 / 2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية.
وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم ومدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المنفذة وإزالة أى معوقات لسرعة إنجاز الأعمال.
وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الجيزة: استقطاع حارة مرورية بطريق المنصورية لصيانة هبوط أرضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.