محافظة الجيزة: استقطاع حارة مرورية بطريق المنصورية لصيانة هبوط أرضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ أعمـال صيانة وترميم الهبوط الأرضى بطريق المنصورية (أعلـى تغطيـة ترعـة المنصورية) تحديدا بعد منزل كوبرى مشعل المستحدث اتجاه مناطق ابـو الـهـول الأثرية.





وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم استقطاع حارة مرورية بعرض (3 متر) بجانب الجزيرة الوسطى بطريق المنصورية بعد منزل كوبرى مشعل المستحدث بمسافة مايقرب من (20 مترا) ويبلغ طـول الأعمـال مـا يقرب من ( 50 مترا) على أن تكون الأعمـال لمدة أسبوعين بدايـة مـن اليوم الجمعة الموافق 19 / 8 / 2022 وحتى صبـاح يـوم الجمعة الموافق 2 / 9 / 2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم ومدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المنفذة وإزالة أى معوقات لسرعة إنجاز الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.