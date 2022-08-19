البيئة: رفع المخلفات بمحمية أبو جالوم وتنظيم حركة دخول الزائرين للبلوهول

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء؛ للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب وجمعية حماية بنويبع، بالإضافة إلى سكان المجتمع المحلى وأصحاب المخيمات كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة علاوة على العاملين بالمحمية.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحماية الموارد الطبيعية بالمحميات وتحسين مستواها الجمالى لزائريها.

وتهدف الحملة الى رفع الوعى بالمحميات الطبيعية وخطورة الأكياس البلاستيكية والتى تعد من أخطر مهددات النظام البيئى البرى والبحرى وصحة الإنسان وتهدد حياة العديد من الكائنات البحرية وعلى رأسهم السلاحف البحرية المهددة بخطر الإنقراض، كذلك أهمية محمية أبو جالوم وما تحتويه من نظم بيئية فريدة وغنية بالموارد الطبيعية الفريدة، علاوة على دور الشباب والمجتمعات المحلية فى الحفاظ وتقدير قيمة موارد وثروات الوطن الطبيعية للاستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال القادمة.

تضمنت الحملة رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بالمحمية بنطاق منطقة البلوهول بدهب إلى منطقة أبو جالوم بنويبع البلولاجون والتى تعد من أكثر الأماكن بالمحمية استقبالا للزائرين بطول حوالى 4كم لمدة 10 أيام متواصلة من حملات النظافة والتوعية البيئية، بالإضافة إلى توضيح أثر التغيرات المناخية على الطبيعة خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرون بشرم الشيخ، وقد تم نقل المخلفات التى تم تجميعها بالحملة بالتعاون مع جمعية حماية إلى المقلب العمومى فى مدينة نويبع.

كما شملت الحملة تنظيم حركة دخول الزائرين بمنطقة البلوهول حفاظاً على سلامة الزائرين وتقليل الضغوط والزحام بالمكان للاستمتاع بالطبيعة، والإلتزام بوقوف السيارات داخل ساحة إنتظار السيارات المعدة لذلك فقط.

ونالت الحملة إشادة و تقدير العاملين بالسياحة والزوار لما شاهدوه من تكاتف وحرص بالمجتمع المحلى لحماية المحمية ونشر الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة خدماتها.

وأهابت وزارة البيئة، بالزائرين بالمشاركة فى حماية البيئة بعدم إلقاء المخلفات الصلبة والأكياس البلاستيكية فى غير أماكنها والحفاظ على الطبيعة بالمحميات بعدم إلقاء شئ أو أخذ شئ معك.