ينطلق غدا.. دليل امتحان الدور الثانى للثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن قرابة الـ157 ألف طالبا وطالبة، يدخلون امتحان الدور الثانى هذا العام، بـ30 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وتستمر امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2022، لمدة 10 أيام، حيث تنتهى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجارى.

وتجرى الامتحانات ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، ويكون التصحيح إلكترونيا بالكامل.

امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2022

ويدخل امتحان الدور الثانى، طلاب الثانوية العامة الراسبين فى مادة أو اثنتين بحد أقصى بامتحانات الدور الأول، وكذلك الطلاب الذين كانت لديهم أعذار قهرية قبل أو أثناء امتحانات الدور الأول واتبعوا الإجراءات القانونية لتأجيل الامتحان إلى الدور الثانى فى أى عدد من المواد.

ويحصل طلاب الدور الثانى على 50% فقط من الدرجة الفعلية لمواد الرسوب، أما طلاب الأعذار القهرية فيدخلون امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

ووجه الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، الطلاب بدخول امتحان الدور الثانى، تحسبا؛ لعدم حصولهم على درجات نتيجة التظلم، مؤكدا أنه فى حالة استحقاق أى طالب درجات إضافية بعد فحص التظلم، سيحصل على حقه كاملا.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة، بالالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة "البابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، مؤكدا أنه لن يتم النظر إلى الغجابات الموجودة فى كراسة الأسئلة.

وفيما يتعلق بالتصحيح، قال إنه لن يتم البدء فى تقدير أوراق أجابة "البابل شيت" الخاصة بالدور الثانى، إلا بعد عرض نموذج الإجابة، على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهى عموم المادة، وبرئاسة رئيس عام الامتحان، لتقديم تقرير مفصل عقب كل امتحان عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التى أدت إلى هذا التعديل.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، تم وضعها بالفعل منذ امتحانات الدور الأول، كما تم وضع نموذج إجابتها من خلال المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

السبت 20/ 8/ 2022: اللغة العربية والتربية الدينية (الشعبة العامة)

الأحد 21/8/2022: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية (الشعبة العامة)

الاثنين 22/8/2022: الجبر والهندسة الفراغية (شعبة الرياضيات)

الثلاثاء 23/8/2022: الاقتصاد والإحصاء (الشعبة العامة)

الأربعاء 24/8/2022: الفيزياء (الشعبة العلمية- علوم ورياضيات) والتاريخ (الشعبة الأدبية)

الخميس 25/8/2022: اللغة الأجنبية الأولى (الشعبة العامة)

السبت 27/8/2022: الكيمياء (الشعبة العلمية- علوم ورياضيات) والجغرافيا (الشعبة الأدبية)

الأحد 28/8/2022: الديناميكا (شعبة الرياضيات)

الاثنين 29/8/2022: علم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية) والتفاضل والتكامل (شعبة الرياضيات)

الثلاثاء 30/8/2022: الأحياء (شعبة العلوم) والفلسفة والمنطق (الشعبة الأدبية) والاستاتيكا (شعبة الرياضيات)