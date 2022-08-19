جدة - نرمين السيد - وقال وكيل الأزهر - فى بيان اليوم - إنه يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم فى جميع المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة فى التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية فى موعد واحد.
وأضاف الدكتور الضوينى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة بعض المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، فضلا عن تهيئة المعاهد الأزهرية لاستقبال طلاب الأزهر الشريف خلال العام الدراسى الجديد، مشيدا بالروح التى ظهر عليها العديد من معلمى الأزهر، والقائمين على العملية التعليمية العام الماضى، من تفانٍ فى العمل، مشددا على أهمية استمرار هذه الروح لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمنظومة التعليم فى الأزهر الشريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد بداية العام الدراسى الجديد فى المعاهد الأزهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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