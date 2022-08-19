المرور: إغلاق جزئى لطريق المنصورية اليوم أسبوعين بسبب إصلاح هبوط أرضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أغسطس 2022 02:23 مساءً - تشرف إدارة المرور على أعمال صيانة وترميم هبوط بطريق المنصورية أعلي تغطية الترعة بعد منزل كوبري مشعل لمدة أسبوعين مما يستلزم إغلاق جزئى للطريق لحين الانتهاء من تلك الأعمال ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار تنفيذ أعمـال صيانة وترميم الهبوط الأرضى بطريق المنصورية (أعلـى تغطيـة ترعـة المنصورية) تحديداً بعد منزل كوبري مشعل المستحدث اتجاه مناطق ابـو الـهـول الأثرية ، الأمر يستلزم استقطاع حارة مرورية بعرض 3 أمتار بجانب الجزيرة الوسطى بطريق المنصورية بعد منزل كوبري مشعل المستحدث بمسافة مايقرب من 20 مترا ويبلغ طـول الأعمـال مـا يقرب من ( 50 متر) على أن تكون الأعمـال لمدة أسبوعين) بدايـة مـن اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس وحتى صبـاح يـوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركه المرورية.

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الاعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.