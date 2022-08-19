«ميسي» يرشح كريم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أغسطس 2022 02:23 مساءً - رشح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

وذكر ميسي في مقابلة مع شبكة «TyC Sports» الأرجنتينية، أن بنزيما سيفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم دون منازع، معتبراً أن هذا العام كان استثنائياً لمهاجم ريال مدريد الذي ظهر بشكل مميز ونجح في التتويج بدوري الأبطال.

وأشار ميسي إلى أن «بنزيما كان موجودا في كل مباراة بالمراحل الإقصائية بدوري الأبطال، ولا أظن أن هناك أي شك حول استحقاقه الفوز بالجائزة»، وفقما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وسيعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر القادم بالعاصمة الفرنسية باريس.

والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم سان جرمان، آخر من توّج بالجائزة العام الماضي للمرة السابعة في مسيرته (رقم قياسي)، ولكنه غاب عن القائمة النهائية لهذا العام نتيجة تراجع مستواه بعد انتقاله من برشلونة إلى النادي الباريسي في الصيف الماضي.