الخارجية الدنماركية: نقدر دور مصر الفاعل إقليميا ودوليا

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية الدنماركى جيب كوفود، سفير جمهورية مصر العربية فى كوبنهاجن كريم شريف، حيث أعرب عن تعازيه فى حادث حريق كنيسة أبو سيفين، وطلب نقل تعازى الحكومة الدنماركية إلى القيادة السياسية والشعب المصرى.





وأعرب الوزير عن تهانيه للدولة المصرية بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكداً على تقديرهم للدور المصرى الفاعل فى محيطها الإقليمى وعلى الصعيد الدولى، وكشريك هام فى إطار سياسة الجوار والتعاون الأورومتوسطى.

كما عبر وزير الخارجية الدنماركى عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على الاستعداد والتطلع الدنماركى للتعاون مع مصر وتقديم الدعم اللازم فى التحضيرات الجارية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك بما يخدم الأهداف المأمولة نحو تطبيق وتعزيز التمويل ودعم الدول الإفريقية فى جهودها لمكافحة التغير المناخى.

وثمّن وزير الخارجية الدنماركى التطور الإيجابى الذى تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والتى تتوجت موخراً باستثمار شركة "إى.بى.موللر ميرسك" فى منطقة قناة السويس بإجمالى 500 مليون دولار، مشيدا بالتطورات الداخلية التى تشهدها مصر على شتى المستويات وبصفة خاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، قدّم السفير المصرى الشكر على تقديم التعازى من جانب وزير الخارجية الدنماركى، وأكد على التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وبصفة خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية من خلال مواصلة برامج التعاون القطاعى فى مجالات الكهرباء والطاقة والنقل البحرى والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائى والصحة والتعليم العالى.