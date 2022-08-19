محافظ بورسعيد: منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت طفرة طبية

جدة - نرمين السيد - واستهل الدكتور أحمد السبكى، جولته التفقدية، بزيارة مفاجئة لمستشفى فايد التخصصى التابعة للهيئة بالإسماعيلية، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى بداية من (الاستقبال والطوارئ، الأقسام الداخلية، الكُلى، الحضانات، الرعايات المركزة، الأشعة)، كما وجه بصرف مكافأة مالية للدكتورة ميرفت عبدالمعز، أخصائى الأطفال المبتسرين، والممرض محمود إبراهيم، مشرف التمريض بقسم الرعايات المركزة بالمستشفى، لتميزهم فى أداء عملهم وخدمة وعلاج المرضى.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، جولته التفقدية، بزيارة غرفة العمليات المركزية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بالإسماعيلية، حيث اطمئن على سير العمل بالغرفة، والقدرة على التعامل الفورى مع الأزمات بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الغرفة مجهزة بأحدث أجهزة الاتصالات التكنولوجية الحديثة للتعامل الفورى مع الأزمات والأحداث الطارئة بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وعقد الدكتور أحمد السبكى، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور قيادات التأمين الصحى الشامل والتأمين الصحى الحالى لمناقشة ومتابعة الإجراءات التنفيذية للتشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على التشغيل الرسمى للمنظومة بالمحافظة بداية من العام المالى الحالى 2023/2022.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة الخطوات التنفيذية للمرحلة الانتقالية لإنهاء العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى بالإسماعيلية، للاعتماد بشكل كامل على نظام التأمين الصحى الشامل الجديد وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة.



وأكد الدكتور أحمد السبكى، على ضرورة تيسير حصول المواطنين بالإسماعيلية على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، خلال المرحلة الانتقالية، وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية، والمتابعة الحثيثة من فريق العمل لمتابعة رحلة علاج المريض من بداية دخوله للمنشأة الصحية وحتى حصوله على الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الجودة ورضائه الكامل عنها تماشيًا مع أهداف منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وعقد الدكتور أحمد السبكى، لقاء مع الأطقم الطبية والإدارية بمجمع الإسماعيلية الطبى، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، واستدامة تقديمها بأحدث المعايير العالمية.

واستكمل الدكتور أحمد السبكى، جولته التفقدية، بزيارة ليلية لمستشفى 30 يونيو التابعة للهيئة ببورسعيد، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومنها أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والحضانات والرعايات المركزة، للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وخاصة خدمات علاج مصابى الحوادث وحالات الطوارئ، لافتًا إلى أن المستشفى هى أول صرح طبى يقام على محور 30 يونيو، وتقع كنقطة التقاء بين 4 محافظات، وهى بورسعيد وشمال سيناء والدقهلية والشرقية، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الآمنة لهم.

وحرص الدكتور أحمد السبكى، خلال جولاته التفقدية بالإسماعيلية وبورسعيد، على استطلاع آراء المرضى والمترددين حول الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتى جاءت إيجابية، حيث أشادوا بتميز الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم بالمستشفيات تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وحرص الدكتور أحمد السبكى، على الاستماع إلى الأطقم الطبية والإدارية ومقترحاتهم حول استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمستشفيات، كما وجه السبكى الشكر للأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بالمستشفيات على مجهوداتهم المبذولة لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، والتزامهم بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى فى الخدمة الطبية المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، على ضرورة استدامة تقديم الخدمات والرعاية الصحيه المتكاملة للمنتفعين بأعلى جودة، وكذلك استمرارية الارتقاء بالخدمات لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى وتقديمها بأحدث المعايير العالمية.

وعقب ذلك، التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

وناقش اللقاء، عددًا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، كما تطرق إلى متابعة مستجدات الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

واختتم الدكتور أحمد السبكى، جولته التفقدية مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد أعمال الإنشاءات والتطويرات الجارية بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد، والجارى ربطها بشكل متطور مع مستشفى المبرة، ليصبحا أكبر مجمعًا طبيًا (مجمع الشفاء الطبى) ببورسعيد.

وتفقدا خلال الجولة، مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الإنشاءات والتطويرات الجارية من أعمال البنية التحتية والتوسعات والتجهيزات لإقامة أكبر مجمع طبى بالمحافظة، ضمن خطة الهيئة للعمل بنظام المجمعات الطبية الشمولية لتوفير أكبر قدر من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين داخل مكان واحد دون الحاجة للانتقال إلى أكثر من مكان للحصول على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مجمع الشفاء الطبى سيصبح أكبر صرح طبى بالمحافظة، لافتًا إلى أنه سيوفر مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، ولافتًا إلى أنه ستبلغ التكلفة الإنشائية ما يقرب من نصف مليار جنيه مصرى.

وأضاف، أن مجمع الشفاء الطبى سيضم أكثر من 300 سرير داخلى، بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والغسيل الكلوى، وغرف مجهزة على أعلى مستوى للعمليات والرعايات المركزة، ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، إلى جانب تخصيص عدد من الأجنحة الفندقية لتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، وذلك بما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية طبية متميزة وتحقيق أعلى نسب من رضاء المواطنين.

وأثنى الدكتور أحمد السبكى، على اهتمام الشركات والجهات المنفذة لمجمع الشفاء الطبى بالمشروعات القومية للدولة، والمشاركة البناءة لجودة تنفيذ المشروعات طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية، والالتزام بمعايير أكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحى الشامل ومعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتطويرات الجارية وفقًا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة لها.

كما أشاد الدكتور أحمد السبكى، بمجهودات العاملين فى قطاع الرعاية الصحية ببورسعيد، وكل الذين ساهموا فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافها، وأثنى السبكى على دعم محافظ بورسعيد المستمر لقطاع الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد، أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبى متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية، متوجهًا بالشكر للدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

تأتى هذه الجولات التفقدية، فى إطار الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للدكتور أحمد السبكى، لسير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ومتابعة المستجدات والتطورات أولًا بأول لإنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى على أعلى مستوى مطابق للمعايير العالمية، وفى ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للمشروع فى أقل من 10 سنوات، لامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.