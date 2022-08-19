قواعد رحلات العمرة موسم 1444 هـ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تضمنت القواعد، توثيق عقود الوكالة من 21 أغسطس وحتى 21 سبتمبر، كما يشترط عدم وجود أى مواقف قانونية خاصة بالشركة، والالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا لسفر المعتمرين، وتطبيق التعليمات الصادرة بشأن التحويلات البنكية

وأوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات غير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.