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اليوم.. انتهاء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أغسطس 2022 01:26 مساءً -  

 

أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة تسجيل الطلاب -الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني- الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات قبل أن يغلق باب التسجيل لهذه الاختبارات اليوم الجمعة الموافق 19 /8/ 2022، وذلك في ضوء تعليمات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

 

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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