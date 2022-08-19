اليوم.. انتهاء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أغسطس 2022 01:26 مساءً -

أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة تسجيل الطلاب -الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني- الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات قبل أن يغلق باب التسجيل لهذه الاختبارات اليوم الجمعة الموافق 19 /8/ 2022، وذلك في ضوء تعليمات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.