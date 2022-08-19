محيى الدين: هناك العديد من الفرص الواعدة فى العمل المناخى بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 ضرورة تحقيق التناغم بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخى ما يسهم فى حل المشكلات الحالية المتعلقة بالامن الغذائى ونقص الطاقة علاوة على مواجهة التحديات المستقبلية.





جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم الخميس بالجلسة الحوارية التى نظمتها مجموعة القدرات الافريقية للمخاطر (ARC) التابعة للاتحاد الافريقى بعنوان " الطريق الى قمة المناخ COP27 وما بعدها ". وخلال كلمته ركز الدكتور محمود محيى الدين على أربعة محاور رئيسية وهى تخفيف اثار التغير المناخى والتكيف معها علاوة على الاضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية وكذلك تمويل المناخ.

وأشار الدكتور محمود محيى الدين إلى وجود العديد من الفرص الواعدة فى مجال العمل المناخى بإفريقيا، مشيدا بالتقدم الذى أحرزته عدد من الدول الافريقية فى مجال الهيدروجين الاخضر تحديدا.

وفى السياق ذاته، أشار الدكتور محمود محيى الدين إلى المبادرة الرائدة لحشد الاستثمار فى المجالات المتعلقة بالعمل المناخى التى تقوم بها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مع اللجان الإقليمية بالامم المتحدة ورواد المناخ والتى تشمل عقد خمس منتديات إقليمية لعرض مشروعات المناخ التى تمثل أولوية للاقاليم الخمسة وحشد الاستثمارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ الفعال. كما أبرز الدكتور محيى الدين أهم مخرجات المنتدى الاقليمى الافريقى والذى عقد بأديس أبابا مطلع الشهر الجارى حيث تمت دراسة 140 مشروع واعدا وتم تصفيتهم الى 19 مشروع سيتم التركيز عليهم خلال الفترة المقبلة بهدف تنفيذهم.

وأشار الدكتور محيى الدين الى أن القارة الافريقية الاكثر تضررا من تبعات التغير المناخى رغم ان كل ما تتسبب فيه أفريقيا من ضرر لا يتجاوز 3 فى المائة من إجمالى الانبعاثات الضارة بالمناخ، لافتا الى الأضرار اللاحقة بالمناطق الساحلية علاوة على تأثر قطاعى الطاقة والزراعة بشكل بالغ جراء هذه التغيرات مما يستلزم توفير التمويل اللازم لدعم البنية التحيتة وخلق مجتمعات أكثر صلابة فى مواجهة التغيرات المناخية.