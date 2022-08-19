غدا.. بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ووفقا للجدول الذى أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سيكون غدا السبت 20 أغسطس 2022 امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الأحد 21 أغسطس 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، ويوم الإثنين 22 أغسطس 2022 امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية. أما يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 فمن المقرر عقد امتحان الاقتصاد والإحصاء، ويوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 امتحان الفيزياء والتاريخ، ويوم الخميس 25 أغسطس 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت 27 أغسطس 2022 امتحان الكيمياء والجغرافيا، يوم الأحد 28 أغسطس 2022 امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا». ويعقد يوم الإثنين 29 أغسطس 2022 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وامتحان علم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل، ويوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا».

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