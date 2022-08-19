جدة - نرمين السيد - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تقييم المتقدمين لشغل 14 وظيفة مهندس بتخصصات (مدنى، ميكانيكا، عمارة، اتصالات وحاسب آلى)، بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.





وتفقد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء حسن الليثى أعمال التقييم بالمركز، وخضع المتقدمون لاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم أنه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلى، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص المرشح المتقدم لشغله. جدير بالذكر، أن الجهاز نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، وتقدم للمسابقة 537 متقدما، انطبقت الشروط على 432 منهم، وحضر منهم الاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات، عدد 322 متقدما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنظيم والإدارة: الانتهاء من تقييم المتقدمين لوظائف «تخطيط مشروعات النقل» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.