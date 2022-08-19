الحكومة تنفى وقف تقديم خدمات التأمين الصحى للمرأة المعيلة

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحى للمرأة المعيلة، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تقديم خدمات التأمين الصحى للمرأة المعيلة، وأنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بهذا الشأن. وشددت الوزارة على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحى للنساء المعيلات - المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعى ويحصلن على أحد معاشاته - باعتباره استحقاق قانونى لا يمكن إلغاؤه أو إيقافه، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحى للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% فى الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، لتصل إلى 93 مليون جنيه، مقارنة بـ 81 مليون جنيه عام 2021/2022.

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