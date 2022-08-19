مصرع شخص تحت عجلات القطار.. وضع جنزير حول رقبتة واستلقى على السكة الحديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أغسطس 2022 11:24 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجاري من ناظر محطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية باصطدام قطار (سيدي جابر / أبو قير) بأحد الأشخاص أثناء سيره بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

من خلال استخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث تبين قيام الشخص المشار إليه بالدخول بمفرده من إحدى الممرات المؤدية لشريط السكة الحديد حاملاً بيده كيس بلاستيكى وقيامه بوضع جنزير حديدى حول رقبته "متواجد به 3 أقفال ومفاتيحها الخاصة" واستلقائه على قضيب السكة الحديد مما أدى إلى إصطدام القطار به حال مروره ووفاته إثر ذلك.

وباستكمال الفحص أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بمدينة المحلة بمحافظة الغربية) وتبين أنه يعانى من إضطرابات نفسية وسبق حجزه بعدة مستشفيات للعلاج النفسى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.