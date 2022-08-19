"الأوقاف" تفتتح اليوم 8 مساجد في المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أغسطس 2022 10:27 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 8 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 98 مسجدًا، منها 82 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و16 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. العبور – قرية العبور – القنطرة شرق.

2. النور المحمدى – القصاصين الجديدة.

مديرية أوقاف أسيوط

3. الرحابات – العونة – ساحل سليم.

مديرية أوقاف قنا

4. عمر بن الخطاب – نجع عزوز - دشنا.

مديرية أوقاف البحيرة

5. فجر الإسلام – الحاجر – كفر الدوار.

مديرية أوقاف الفيوم

6. الملى - طامية أول.

7. الرحمن – أبو ناعورة - سنورس.

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد موقف السيارات المحطة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى.