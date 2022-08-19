نشاط الرئيس فى أسبوع.. لقاء الوزراء الجدد ومتابعة لمشروعات النقل والإسكان

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الأسبوع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعة حريق كنيسة "أبو سيفين"، وتقدم الدعم اللازم للماصبين وأسر الضحايا.

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فورى للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.. وأتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم فى بيت من بيوته التى يُعبد بها".

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أداء الوزراء الجُدد اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال الأسبوع الماضى، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.

ووجه الرئيس الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على كافة أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقع ومردود ملموس.

فيما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس، حيث قدم تعازيه فى ضحايا حادث كنيسة الجيزه، وأكد خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً بتعيين اللواء طيار أ.ح محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر قائداً للقوات الجوية.

فيما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اللبنانى تقدم باسمه واسم الشعب اللبنانى الشقيق بخالص العزاء والمواساة للرئيس وللشعب المصرى فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بكنيسة المنيرة معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع مصر فى هذا الظرف الدقيق.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسى قيس سعيد، الذى عبر عن تعازى الشقيقة تونس حكومة وشعبا للرئيس وللشعب المصرى فى ضحايا حادث كنيسة المنيرة.

كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء "تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائى السريع.

واستعرض الفريق كامل الوزير جهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع فى مصر بخطوطه الثلاث والبالغ طولها 2000 كيلومتر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً فى شركة السويدى إليكتريك.

كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء "تناول مُتابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية".

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الفريق كامل الوزير استعرض خلال الاجتماع عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذى يضم ميناء الدخيلة، وميناء المكس الأوسط، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسى، وما يتعلق بساحات البضائع العامة، والبوابات، وساحات الحاويات، والمنظومة اللوجيستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية، لصالح منشآت الميناء، ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية فى الإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة فى مصر.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذى قدم تعازيه الشخصية ومواساة الأردن الشقيقة حكومة وشعباً للرئيس وللشعب المصرى فى ضحايا حادث كنيسة إمبابة.

إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصةً مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصوارى، فضلاً عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين".

وعرض الدكتور عاصم الجزار فى هذا الإطار سير العمل فى عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى انتهاء العمل بمدينة المنصورة الجديدة بطول 15 كم على ساحل البحر المتوسط مباشرة، وذلك بكافة مكوناتها من أحياء سكنية بمختلف أنواعها من عمارات وفيلات، ودور عبادة، ومركز الرعاية الطبية، ومبانى تجارية وخدمية، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومحولات الكهرباء، وقد وجه الرئيس بالتدقيق فى مستوى كافة الخدمات التى ستقدم لقاطنى مدينة المنصورة الجديدة، والقيام بالتنسيق الحضارى على نحو مستدام يتماشى مع طبيعة الجو بالمنطقة.