التعليم العالى: القيادة السياسية لا تدخر جهدا فى دعم الاتحادات الرياضية

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع، وجه أعضاء المجلس خالص التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية؛ لتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

كما وجه أعضاء المجلس الشكر لوزير الصحة على جهوده المُتميزة فى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة الماضية، مهنئين بمناسبة توليه مهام وزارة الصحة والسكان.

كما ثمن أيمن عاشور جهود الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، فى فعاليات الإسكواش التى ستُقام فى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا على قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمى، وإبهار العالم وإظهار قُدرة مصر على استضافة البطولات الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض عرفة سلامة عددًا من إنجازات الاتحاد فى مجال الأنشطة الرياضية على مُستوى الجامعات والمعاهد خلال فترة تولى رئاسه الاتحاد، حيث فازت مصر بتنظيم كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات 2024، وتنظيم دورى الجامعات والمعاهد للعام 2022، بمشاركة 11 ألف طالب.

كما حصد مُنتخب الجامعات 3 ميداليات فضية و4 برونزية ببطولة العالم للسباحة بإيطاليا 2022، فضلاً عن تتويج مُنتخب الجامعات بالمركز الأول للفرق فى بطولة العالم للجامعات للخماسى الحديث بالمجر 2018، كما فاز مُنتخب الجامعات بالمركز الخامس عالميًّا فى بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018، والفوز بالمركز الأول فى بطولة الجامعات الإفريقية للشطرنج 2020، كما تم إطلاق مُبادرة "طالب جامعى رياضى".

ومن جانبه، أوضح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزير قدم الشكر للدكتور أشرف صبحى، لدعمه المُتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابى لوزارة الشباب والرياضة فى تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

ولفت المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول الترتيبات المُتعلقة باستضافة فعاليات بطولة الإسكواش التى ستقام بمصر خلال الفترة من 7- 13 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 15 دولة من مختلف دول العالم، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المٌتحدث الرسمى، أن اللجنة فى ضوء ذلك ناقشت كافة الاستعدادات المُتعلقة بالملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، وأماكن الإقامة والتغذية، والمرافق، والخدمات، والتنقلات، فضلاً عن النواحى الطبية، والتسويقية، والإعلامية، بالإضافة إلى فعاليات الافتتاح والختام، وتسليم الجوائز، وبرنامج الفعاليات المصاحبة للبطولة، والمؤتمر العلمى المصاحب للفعاليات.

وأكد المُتحدث الرسمى أن استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات فى الإسكواش 2022 يأتى فى إطار سياسة الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية فى المجالات الرياضية المختلفة، وذلك بدعم كامل من القيادة السياسية التى لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، خاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية، بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

وأشار المُتحدث الرسمى إلى أن استضافة البطولة يعكس مدى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، التى تزخر بالعديد من المواهب فى مختلف الألعاب، مؤكدًا أن البطولة سوف تحظى بدرجة عالية من التنسيق والاهتمام من كافة الجهات المعنية، والتى تشمل وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة، والاتحاد الدولى والمصرى للإسكواش.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع أن يفتتح كل من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والشباب والرياضة فعاليات مسابقة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتى يُنظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، خلال الفترة من 19 – 24 أغسطس الجارى على ملاعب جامعة الإسكندرية، بمشاركة (16) جامعة.

وأوضح المُتحدث الرسمى أن الوزير فى ختام الاجتماع وجه بضرورة تكثيف جهود الاتحاد الرياضى أثناء العام الدراسى الجديد 2022/2023، من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية، والدورات الصيفية، وذلك بالتعاون مع الجامعات، واستغلال طاقات الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات المُختلفة.

وأحيط المجلس علمًا بتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والاتحاد المصرى للرياضيات الإلكترونية.