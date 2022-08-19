افتتاحات واجتماعات.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأشار الانفوجراف إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يسعى بكل السبل لرفع شأن هذا الوطن، وذلك بعد تجديد الثقة، لافتا إلى أن ذلك يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة مطالبا قيادات الوزارة ببذل قصارى جهدهم لمواصلة مسيرة الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع مؤكدا أن الجميع شركاء فى النجاح.

وخلال هذا الأسبوع، شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى افتتاح مؤتمر ومعرض الأهرام الزراعى فى دورته الثانية بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ وبعض قيادات وزارتى الزراعة والتموين والمؤسسات الصحفية، كما استقبل "هارجيت ساجان" - وزير التعاون والتنمية الدولية الكندية والوفد المرافق له وبحث معه أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التنمية الزراعية المختلفة.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا لجميع قيادات الوزارة ومراكزها البحثية وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛ لبحث أولويات المرحلة القادمة فى ضوء تكليفات وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائى، كما ترأس الوزير اجتماع اللجنة العليا للثروة الداجنة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب والمهندس محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن وبعض ممثلى الوزرات والهيئات المعنية؛ لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن من كل جوانبها، كما عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفراس لمديرى مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات، لبحث عدد من الملفات التى تأتى ضمن أولويات المرحلة فى ضوء تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والأمن الغذائى.



كما تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تسهيل سفر الهجن المصرية إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى مهرجان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لسباقات الهجن أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تصدير 120 ألف كتكوت خلال الأسبوع الأول من أغسطس إلى الأمارات والأردن من إحدى مزارع الدواجن التى حصلت على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من انفلونزا الطيور، كما أعلنت ايضا البدء فى حصاد محصول الذرة الصفراء بالأراضى التابعة لقطاع استصلاح الأراضى بمحافظة مطروح والبالغ مساحتها 107 آلاف فدان.

وأعلن الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة حيوان عن تجديد الاعتماد لمعامل المعهد المتخصصة والنوعية (أقسام ووحدات ومعامل مرجعية ودولية بالمقر الرئيسى) من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة (ISO17025).



نفذ معهد بحوث أمراض النباتات برنامج تدريبى بعنوان: "تشخيص أهم الأمراض التى تصيب أشجار الفاكهة والطرق الحديثة لمكافحتها" بمقر المعهد بالجيزة فى الفترة من الثلاثاء 16 أغسطس 2022 حتى الخميس 18 أغسطس 2022، كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ندوة بعنوان "استخدام التمور المصرية فى إنتاج بعض الأغذية الوظيفية لإنتاج أغذية وظيفية لمرضى حساسية جلوتين القمح" لمشروع استخدام التمور المصرية فى إنتاج بعض الأغذية الوظيفية الحاصل على دعم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إعطاء أكثر من 3.8 مليون جرعة فى الحملة القومية للتصحين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتى بدأت فى 14 يوليو الماضى، كما أطلق معهد التناسليات الحيوانية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية، قافلة بيطرية لفحص وعلاج 1788 رأس ماشية لصغار المرابين بجنوب سيناء.

فيما أعلنت الوزارة أيضا، ممثلة فى معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، ملخصا لأهم الأنشطة البحثية والارشادية والانتاجية والخدمية، التى قدمها المركز خلال شهر يوليو الماضى، كما ينفذ المعهد 13 يوما حقليا وعدد من الندوات التوعوية والارشادية بمحافظة الوادى الجديد، خلال الفترة من منتصف أغسطس الجارى وحتى منتصف سبتمبر المقبل.



وشارك المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، فى ورشة العمل التى نظمها المركز الطبى بكلية الصحة العامة لجامعة نبراسكا لمناقشة وتحديث اللوائح الحالية لتوجيهات السلامة الحيوية والأمن الحيوى والهيكل التنظيمى فى القطاع المدنى المصرى والتى عقدت فى القاهرة، بينما بلغ اجمالى عدد الشهادات التى اصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء خلال هذا الاسبوع حوالى 6500 عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.